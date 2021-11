Squid Game trở thành bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử Netflix

Tổng số giờ xem của bộ phim Hàn Quốc trên vượt hơn nhiều so với các bộ phim ăn khách khác của Netflix, như bộ phim lãng mạn " Bridgerton " phần 1, đứng thứ nhất trên danh sách các chương trình truyền hình bằng tiếng Anh với tổng cộng 625 triệu giờ xem.

Trong tuần từ ngày 8-14/11, bốn bộ phim do Hàn Quốc sản xuất đã lọt vào danh sách 10 chương trình truyền hình không tiếng Anh hàng đầu với 42,7 triệu giờ xem.

Bộ phim lãng mạn "The King's Affection" đứng thứ hai với 14,1 triệu giờ, bộ phim hài "Hometown Cha-Cha-Cha" đứng thứ ba với 13,8 triệu giờ và bộ phim kinh dị "My Name" đứng ở vị trí thứ năm, với 10,8 triệu giờ.

Đây là lần đầu tiên Netflix công bố bảng xếp hạng các chương trình từ trước đến nay của nền tảng này dựa trên tổng số giờ xem./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)