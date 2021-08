'Spider-Man' tung trailer 'đáng đồng tiền bát gạo' khi người nhện đối đầu kẻ thù từ đa vũ trụ

1 giờ trước Phim ảnh

Sau khi Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) mở rộng ra khái niệm đa vũ trụ, Spider-Man: No way home (tựa Việt: Không còn nhà) là tác phẩm điện ảnh đầu tiên bị ảnh hưởng. Do đó mà No way home trở thành bộ phim siêu anh hùng Marvel được mong đợi nhất dịp cuối năm nay. Sau thời gian dài để người hâm mộ chờ đợi, tác phẩm đã tung trailer đầu tiên “đáng đồng tiền bát gạo” với những hình ảnh hoành tráng, cốt truyện cuốn hút và loạt kẻ thù từ đa vũ trụ.