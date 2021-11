'Spider-Man: No Way Home' tung poster mới nhưng người cần xuất hiện thì chả thấy!

Tuy nhiên như tiêu đề bài viết, người cần xuất hiện thì chả thấy! Dĩ nhiên đó là hai 'cựu' Người Nhện là Tobey Maguire và Andrew Garfield. Dù cả hai đã lên tiếng phủ nhận tin này nhưng với những gì mà fan thu thập được, việc hai ngôi sao sẽ trở lại mặc bộ đồ đỏ đang trở nên rõ ràng hơn, dù chưa có bất cứ xác nhận nào từ chủ tịch Marvel - Kevin Feige.

Để bớt đi mong ngóng, fan đã tự thiết kế tấm Spider-Man: No Way Home poster tụ họp đủ 3 Người Nhện trên màn ảnh, hi vọng những điều mà người hâm mộ mong muốn là sự thật mà không còn phải là tưởng tượng! Một giả thuyết khác thì cho rằng, nếu mời được Tobey Maguire và Andrew Garfield, chắc chắn Spider-Man: No Way Home sẽ đoạt doanh thu kỷ lục nên Kevin Feige không 'dại' mà bỏ qua cơ hội này.