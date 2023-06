‘Spider-Man: Across The Spider-Verse’ là phim hay nhất trong lịch sử 20 năm của ‘Nhện nhọ’

Giới phê bình cũng dành cho bộ phim nhiều lời khen ngợi, Brian Tallerico của RogerEbert.com chấm 4/4 sao và viết: “Giống như tác phẩm của một nghệ sĩ trẻ không chịu bị giới hạn bởi biên giới của khung hình, Spider-Man: Across the Spider-Verse tràn ngập những hình ảnh đáng kinh ngạc và ý tưởng hấp dẫn. Đó là một tác phẩm thông minh, ly kỳ khiến tôi nhớ đến những phần hậu truyện tuyệt vời khác như The Dark Knight và The Empire Strikes Back”.

Đến giờ, Spider-Man: Across the Spider-Verse đang có điểm 9.1/10 trên imdB và 97% điểm khán giả trên Rotten Tomatoes. Con số vượt mặt phần phim trước đó với mức điểm lần lượt là 8.4/10 và 93%, đồng thời cũng là cao nhất thương hiệu Spider-Man kể từ khi nhân vật bước lên màn ảnh rộng với phiên bản của Tobey Maguire năm 2002.

Ann Hornaday của The Washington Post gọi tác phẩm là “là một bức thư tình ngông cuồng và tuyệt vời dành cho ngành thiết kế đồ họa”. David Fear của Rolling Stone nói rằng bộ phim “tái hiện hoàn toàn cảm giác hồi hộp đến từng khung hình khi khám phá nhân vật Marvel biểu tượng ở độ tuổi teen. Tuy yếu tố đa vũ trụ không còn mới nữa nhưng tác phẩm vẫn khiến khán giả bất ngờ”.

Cuối tuần qua, Spider-Man: Across the Spider-Verse đã lập kỷ lục khi mở màn với 120,5 triệu USD ở Bắc Mỹ, gấp 3 Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) với chỉ 35,3 triệu USD. Thành tích này cũng giúp bộ phim trở thành bom tấn hè có mở màn cao nhất năm 2023 cho đến hiện tại, vượt qua 118,3 triệu USD của Guardians of the Galaxy Vol. 3 cách đây ít lâu.

Phim là bước tiến về mọi mặt so với Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Bên cạnh đó, Spider-Man: Across the Spider-Verse cũng là phần phim Spider-Man có doanh thu mở màn cao thứ 3 lịch sử, chỉ sau Spider-Man: No Way Home (2021) với 260,1 triệu USD và Spider-Man 3 (2007) với 151,1 triệu USD. Ở thị trường quốc tế, phim cũng ẵm về 208,6 triệu USD, vượt xa mức dự đoán là 150 triệu USD. Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của Sony Animation.