SpaceSpeakers rời Rap Việt sau mùa hai

Karik cũng úp mở việc rời khỏi hàng ghế huấn luyện viên để tập trung cho cuộc sống riêng. Sau khi vòng Đối đầu của đội Karik lên sóng, rapper đăng ảnh anh trong chương trình kèm bài viết: "My last season". Do đó, khán giả cho rằng Rap Việt mùa tiếp theo là sân chơi riêng của các thành viên SpaceSpeakers.

Rap Việt mùa hai vừa hoàn thành vòng Đối đầu. Tối 18/12, vòng Đối đầu của đội Binz lên sóng. Trong tập thi, 2 chiếc nón vàng từ Rhymastic và Wowy đã được tung ra để cứu các rapper của đội Binz. Kết thúc tập, team Binz tạm chốt đội hình gồm Sol7, Kellie, Obito, $A Milo, IM Possible và Shanhao (cứu từ đội Karik).