Soyeon nhóm T-ara kết hôn với cầu thủ bóng đá kém 9 tuổi

Soyeon và Jo Yoo Min. Ảnh: Koreaboo.

Soyeon sinh năm 1987, ra mắt cùng T-ara vào năm 2009. Nhóm nhanh chóng nổi tiếng và dẫn đầu cơn sốt nhạc retro nhờ những ca khúc như Like The First Time, Bo Peep Bo Peep, What's Wrong, Roly Poly… Năm 2017, Soyeon rời nhóm và hoạt động với tư cách ca sĩ solo, diễn viên trong showbiz Hàn Quốc.