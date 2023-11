Sốt xình xịch kiểu trang điểm 'nhái' robot kinh dị trên TikTok

Xu hướng trang điểm Uncanny Valley - “thung lũng kỳ lạ” đang nổi rần rần trên các nền tảng mạng xã hội và đặc biệt là TikTok. Nhiều người sáng tạo nội dung thu hút lượng người xem lớn bằng kỹ năng trang điểm giống robot đến đáng sợ.

Thung lũng kỳ lạ - Uncanny Valley - là thuật ngữ mô tả cảm giác khó chịu, thậm chí ghê sợ mà nhiều người gặp phải khi đối mặt với android (robot có vẻ ngoài giống con người) hay những thứ "không phải người nhưng lại rất giống người" khác.

Your browser does not support the video tag.

Video: Xu hướng trang điểm 'thung lũng kỳ lạ' giống robot gây sốt mạng.

Thuật ngữ "thung lũng kỳ lạ" được Masahiro Mori đưa ra vào năm 1970, khi ông chế tạo một người máy theo khuôn mẫu của chính mình.

Ông nhận ra rằng, robot có một số đặc điểm giống con người sẽ khiến người ta thích thú; nhưng khi nó trở nên rất giống người (có da, tóc và mắt giả, cảm xúc gương mặt) thì lại gây cảm giác kinh sợ.