Sốt giá liên tục đẩy bất động sản vào nghịch cảnh tréo ngoe

Nghe thổi giá chót vót, người mua bỏ chạy

Cơn sốt bất động sản đang lan rộng ở nhiều tỉnh thành. Giá rao bán nhiều nơi được "thổi" lên chóng mặt. Song cũng chính điều này đã tạo ra thế khó cho thị trường khi người muốn mua không mua được, người định bán lại… ngập ngừng rồi "hét giá". Cung - cầu khó gặp nhau.

Anh Tuyến (Hà Đông, Hà Nội) đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình và gia đình một nơi an cư. Nhưng khảo sát một lượt, đâu đâu mức giá cũng đang ở ngưỡng mới, khác xa với những con số anh hỏi hồi đầu năm. Anh quyết định dừng lại và… nghe ngóng.

Trong khi đó ở phía cung, thông tin khan hàng liên tục được đưa ra. Nhiều môi giới cho biết, bất động sản nhiều nơi giá tăng theo từng tuần, nếu không "chốt" sớm sẽ mất cơ hội mua hoặc nếu mua được cũng sẽ có giá cao hơn.

Thị trường bất động sản "nóng" vì giá rao bán tăng liên tục song theo nhiều chuyên gia, doanh nghiệp, thanh khoản không lớn như nhiều môi giới đồn thổi (Ảnh: Hữu Khoa).

Không chỉ có đất nền mà phân khúc chung cư, biệt thự, liền kề, shophouse cũng được dân môi giới quảng cáo "ra hàng đợt nào hết hàng đợt đó". Thế nhưng, thực tế trên thị trường vẫn không ít nhà đầu tư than thở, họ rao bán mãi chưa có người "chốt" mua trong khi hỏi thì nhiều.

Nhiều chuyên gia cũng đã lên tiếng chỉ ra rằng, thị trường có dấu hiệu bất ổn khi sốt đất khắp nơi, giá các phân khúc bị đẩy cao nhưng giao dịch lại thấp. Nói với Dân trí, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội môi giới bất động sản - cho biết, thực tế giao dịch thấp, hạn chế bởi giá bị đẩy quá cao. Giá không phản ánh đúng giá trị thực.