Sốt dẻo MU đạt thỏa thuận Brendan Rodgers thay Solskjaer

Công việc của Solskjaertại MU đang bị nghi ngờ nghiêm trọng sau chuỗi kết quả tệ hại của đội khiến người hâm mộ không còn kiên nhẫn nổi với người hùng chung kết Champions League 1999 của họ.

MU được cho đã đạt thỏa thuận miệng bổ nhiệm Brendan Rodgers thay Solskjaer

MU để thua 4 trong 6 trận gần nhất, chỉ kiếm được 1 điểm tại Premier League so với số điểm tối đa 12, trong đó có thảm bại lịch sử 0-5 Liverpool và mới đây là thua derby 0-2 Man City.



Solskjaer được cho đã thật may mắn vì đến lúc này vẫn chưa bị sa thải. Tuy nhiên, số đông cho rằng triều đại HLV người Na Uy cần phải kết thúc, bởi liệu còn ai có thể tin Solskjaer có thể mang vinh quang trở lại Nhà hát của những giấc mơ.



Theo báo chí Anh, một phần của việc MU chưa sa thải Solskjaer do bị động với kế hoạch, bởi niềm tin tuyệt đối đầu mùa danh cho thuyền trưởng 48 tuổi nên lãnh đạo đã không tính đến tình huống thay tướng giữa dòng.



Tuy nhiên, theo tin mới nhất từ Caughoffside, MU đã đạt thỏa thuận miệng với Brendan Rodgers để trở thành tân thuyền trưởng của Quỷ đỏ.



Nguồn này cho hay thêm, nhà cầm quân 48 tuổi muốn chờ đến cuối mùa để tiếp quản công việc, nhưng MU đang thúc đẩy việc bổ nhiệm Brendan Rodgers thay Solskjaer ngay bây giờ do tình hình cấp bách.



Rodgers bắt đầu sự nghiệp cầm quân với Watford vào 2008 và kể từ đó từng dẫn dắt Reading, Swansea, Liverpool, Celtic và Leicester.