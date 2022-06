'Sốt đất' hạ nhiệt, nhà đầu tư bỏ cọc tiền tỷ 'tháo chạy'

Nhiều nhà đầu tư bỏ cọc sau khi trả đấu giá cao (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Đơn cử, UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa có quyết định hủy bỏ kết quả trúng đấu giá đất và thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền đặt cọc tham gia đấu giá tại một số vùng quy hoạch dân cư.

Theo huyện này, việc hủy bỏ kết quả do khách hàng được công nhận kết quả trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền đúng thời hạn theo quy định.

Cụ thể, từ tháng 2 đến nay, huyện Diễn Châu có 73 lô đất với tổng diện tích 13.418 m2 tại các xã Diễn Vạn, Diễn Đồng, Diễn Phúc, Diễn Bích, Diễn Mỹ có người tham gia trúng đấu giá đất nhưng bỏ cọc với số tiền trên 15 tỷ đồng. Trong số này, có một nhà đầu tư ở Hà Nội trúng 19 lô nhưng chấp nhận bỏ số tiền cọc đã nộp hơn 7 tỷ đồng

Tương tự, UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cũng ra 3 quyết định về việc hủy bỏ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại khối phố Ngọc Tam, phường Điện An do cá nhân trúng đấu giá trước đó. Giá trị 3 thửa đất cá nhân này trúng đấu giá là hơn 16 tỷ đồng. Lý do hủy quyết định trúng đấu giá là do người trúng chậm nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Trước đó không lâu, UBND thị xã Điện Bàn cũng đã ra 11 quyết định hủy kết quả trúng đấu giá của một cá nhân ở Đà Nẵng đối với 11 lô đất diện tích từ 118 m2 đến 134 m2, ở khu Lô Tháp tại thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng. Lý do là người trúng đấu giá 11 lô đất chậm nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

11 lô đất có giá khởi điểm 5,3 tỷ đồng, người trúng đấu giá trả lên cao gần 13 tỷ đồng, có nhiều lô được trả giá cao gấp hai lần so với giá khởi điểm. Để tham gia đấu giá, cá nhân trên đã nộp tiền cọc 975 triệu đồng.