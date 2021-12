Sốt đất bất ngờ rục rịch trở lại, chuyên gia lo ngại điều phía sau

Your browser does not support the audio element.

Sốt đất quay trở lại

Theo phản ánh, một số nơi sốt đất lại nhen nhóm trở lại với hình ảnh tấp nập, chen chúc nhau ở các khu đất đấu giá, những nơi xuất hiện quy hoạch dự án... Và một số nơi đất bị "đẩy giá" dù chưa có yếu tố liên quan đến phát triển hạ tầng, quy hoạch...

Như ở Quảng Trị, sau một thời gian đìu hiu vì dịch bệnh Covid-19, cơn sốt đất bất ngờ quay lại từ giữa tháng 11 khi có thông tin tập đoàn bất động sản trúng đấu giá khu đất 132.415 m2 ở Đông Lương, TP Đông Hà. "Ăn theo" dự án, giá đất ở quanh khu vực này tăng phi mã.

Ở Bắc Giang, các phiên đấu giá đất được tổ chức liên tiếp, nhà đầu tư từ các nơi ùn ùn đổ về. Các phiên "chợ đất" được diễn ra sôi động, chênh lệch cả trăm tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá đất ở Bắc Giang (Ảnh: FB).

Ở Hà Nội, các phiên đấu giá đất gần đây luôn trong tình trạng "sốt nóng". Mới đây, 25 lô đất tại khu X4, phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng được hàng trăm đầu tư chú ý mặc dù mức giá khởi điểm lên tới gần 200 triệu đồng/m2. Có lô mức giá khởi điểm là 182,3 triệu đồng/m2 và mức giá trúng lên tới 364,3 triệu đồng/m2, gấp gần 2 lần so với giá khởi điểm.

Theo ghi nhận của Dân trí, không chỉ ở những nơi xuất hiện quy hoạch dự án, một số khu đất dịch vụ, đất phân lô bán nền ở vùng ven Hà Nội cũng "nóng hầm hập" khi giá liên tục thay đổi.