Sốt “chiếc nón huyền thoại” của ông Trịnh Văn Quyết

Chiếc mũ có biểu tượng ngọn lửa khiến cộng đồng mạng liên tưởng đến chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng được hãng xe danh tiếng đến từ Anh quốc thiết kế dành riêng cho ông Quyết.

Chiếc xe này có giá trị lên tới 50 tỷ đồng và được cá nhân hóa trong thiết kế trước khi bàn giao cho đại gia chứng khoán vào năm 2015. Đây chính là chiếc đầu tiên trong bộ sưu tập 6 chiếc thuộc ấn bản Đông Sơn dành riêng cho các đại gia Việt gồm: Lửa thiêng (Sacred Fire), Thủy triều (Wave), Thần núi (God of Mountain), Ngân vũ (The Money Rain), Phù sa (sông Hồng - Alluvium) và Mẹ Âu Cơ (Au Co Mother).