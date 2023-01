Sooyoung (SNSD) suýt bị bảo vệ SM đuổi khỏi concert, chuyện gì vậy?

Your browser does not support the video tag.

Video ghi lại sự việc

Ngay khi tụ tập lại với SNSD, Sooyoung kể lại sự cố với mọi người, đồng thời không quên bình luận thêm: "Họ (nhân viên SM) phải hỏi chứ! Chuyện này hợp lý mà".

Yoona cũng hài hước cho Sooyoung lời khuyên: "Đáng lẽ chị nên hất tóc mình (là họ nhận ra ngay)". Ở đây, Yoona đang ám chỉ đến động tác nhảy hất tóc gây bão MXH của Sooyoung trong music video Forever 1.