Soobin Hoàng Sơn - Nhân tố nổi trội tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Soobin Hoàng Sơn được coi là nhân tố nổi trội của "Anh trai vượt ngàn chông gai". Anh là thí sinh có hiệu ứng truyền thông tốt, với phần lớn màn trình diễn đều nhanh chóng gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Trải qua 4 công diễn, Soobin Hoàng Sơn ngày càng chứng minh được khả năng ca hát, rap, vũ đạo, chơi nhạc cụ và trình diễn chuyên nghiệp. Soobin Hoàng Sơn hoạt động nghệ thuật từ năm 2014. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ sớm và nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả bởi giọng hát ấm áp, phong cách trình diễn cuốn hút và khả năng sáng tác. Năm 2014, anh về nhì cuộc thi tìm kiếm tài năng Ngôi Sao Việt. Soobin Hoàng Sơn nổi tiếng qua các ca khúc "Phía sau một cô gái", "Đi để trở về", "BlackJack"... Năm 2016, anh giành giải bạc cuộc thi The Remix. Anh là huấn luyện viên The Voice Kids năm 2017, 2018.

Gần đây, Soobin Hoàng Sơn thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai. Vốn là nam ca sĩ ít khi tham gia các chương trình truyền hình, sự xuất hiện của giọng ca sinh năm 1992 tại Anh trai vượt ngàn chông gai khiến khán giả vô cùng mong chờ. Soobin Hoàng Sơn chia sẻ, anh tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai với mong muốn khán giả thấy mình nhiều hơn cũng như hiểu được những khía cạnh khác của anh. Trải qua 4 công diễn tại Anh trai vượt ngàn chông gai, Soobin Hoàng Sơn ngày càng chứng minh được khả năng ca hát, rap, vũ đạo, chơi nhạc cụ và trình diễn chuyên nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại, anh được khán giả đánh giá là người duy trì phong độ ổn định nhất trong dàn anh tài.

Soobin Hoàng Sơn được coi là nhân tố nổi trội của Anh trai vượt ngàn chông gai Trong tập 1 Anh trai vượt ngàn chông gai, Soobin là thành viên trong nhóm Nam thần rực lửa cùng với Kay Trần, Cường Seven và Kiên Ứng. 4 anh tài thể hiện xuất sắc màn trình diễn chung ca khúc "Nước hoa", trọn vẹn từ hát, rap cho đến vũ đạo. Tại tiết mục solo, Soobin Hoàng Sơn thể hiện bài "Giá như" tự sáng tác. Ca khúc thuộc thể loại R&B, sở trường của nam ca sĩ, giúp anh khoe quãng giọng đẹp. Soobin cũng gây ấn tượng khi thực hiện màn vũ đạo với hiệu ứng cát rơi. Đây là tiết mục solo có lượt xem cao nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai. Tại công diễn 2, Soobin cùng đội với Tự Long, Cường Seven, Đinh Tiến Đạt, Quốc Thiên và Rhymastic, mang đến một tiết mục đầy sắc màu và sự tươi vui qua ca khúc "Chợt nghe bước em về". Soobin hóa thân thành "hoàng tử rối" trong vương quốc đồ chơi, xuất hiện với vẻ ngoài điển trai.

Soobin hóa thân thành "hoàng tử rối" trong tiết mục "Chợt nghe bước em về" Tiết mục gây chú ý nhất của Soobin trong chương trình là "Trống cơm", biểu diễn cùng NSND Tự Long và ca sĩ Cường Seven. Màn trình diễn "Trống cơm" đã ghi dấu ấn với khán giả, lẫn các anh tài khác khi mang màu sắc âm nhạc đương đại từ giai điệu, lời rap, kết hợp với đó là trang phục truyền thống áo dài khăn đóng, những điệu hò của dân ca Bắc bộ, tiếng trống cơm, tiếng đàn bầu do anh tài thể hiện đã nhận được nhiều sự tán thưởng. Đặc biệt, Soobin đã mang đàn bầu lên sân khấu trong tiết mục "Trống cơm". Soobin từng học tập và chơi loại nhạc cụ này từ “thuở niên thiếu”. Trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai, nam ca sĩ chia sẻ lý do bản thân mang tiếng đàn bầu lên sân khấu âm nhạc: "Mong muốn của tôi khi đến với chương trình là muốn lôi ra những thứ mà tôi chưa trình diễn bao giờ. Nhiều khi mọi người cũng không biết tôi có khả năng đó - chính là cái chất dân gian. Bởi bản thân tôi cũng xuất thân từ một người học đàn bầu từ nhỏ và ít khi có cơ hội mang chất dân gian lên sân khấu chuyên nghiệp rất nhiều năm". Tại công diễn 3 Anh trai vượt ngàn chông gai, Soobin cùng Tự Long, Thanh Duy, Cường Seven và Jun Phạm thể hiện với màn trình diễn xuất sắc trong tiết mục mashup "Đường xa ướt mưa x Đừng qua lối đó", khi hóa thân thành cậu học sinh tinh nghịch nhằm mang đến thông điệp tích cực trong việc giáo dục con trẻ đang trong độ tuổi trưởng thành.

Tiết mục "Chiếc khăn Piêu" Tại công diễn 4, Soobin Hoàng Sơn xuất hiện trong đội ngũ sản xuất tiết mục "Chiếc khăn Piêu", với vai trò viết mới lời rap và trực tiếp thể hiện. Tiết mục "Chiếc khăn piêu" được thể hiện với đậm chất vùng núi Tây Bắc qua sự kết hợp của các nhạc cụ là khèn, đàn môi, sáo mèo cùng hình ảnh chiếc khăn piêu, những cô gái Thái, các chiến sĩ biên phòng,... Tiết mục còn có sự tham gia trình diễn khách mời là nghệ sĩ sáo mèo Đinh Nhật Minh. Sau công diễn 4, Soobin Hoàng Sơn đạt 1.130 điểm hỏa lực. Theo VOV