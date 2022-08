Soo Young (SNSD) mất hẳn khứu giác

Ngày 5/8, Soo Young cùng nhóm nhạc SNSD phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Forever 1. Đây là lần quảng bá đầu tiên của nhóm sau hơn 5 năm vắng bóng. Forever 1 cũng là album kỷ niệm 15 năm ra mắt của SNSD.

Chia sẻ về sản phẩm mới, Soo Young tâm sự: "Chúng tôi nói với Kenzie các thành viên muốn công chúng nhớ về Into the New World ngay khi họ nghe bài hát lần này. Khi phát hành Into the New World vào năm 2007, chúng tôi không hiểu hết ý nghĩa bài hát mà chỉ làm việc chăm chỉ để thể hiện ca khúc một cách tràn đầy năng lượng. Qua thời gian, chúng tôi hiểu rõ ý nghĩa của ca khúc hơn. Do đó, chúng tôi hy vọng bài hát lần này có thể trở thành một phiên bản khác của Into the New World. Tôi hy vọng nhiều người hát theo nó".