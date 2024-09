Sony ra mắt PlayStation 5 bản Pro, giá hơn 17 triệu đồng

Sony thông tin, một số trò chơi sẽ được dán nhãn “PS5 Pro Enhanced” chỉ khả năng được tối ưu cho máy chơi game phiên bản nâng cấp, chẳng hạn như: “Alan Wake 2”, “Assassin’s Creed Shadows”, “Demon’s Souls”, “Dragon’s Dogma 2”, “Final Fantasy 7 Rebirth”, “Gran Turismo 7”, “Hogwarts Legacy”, “Horizon Forbidden West”, “Marvel’s Spider-Man 2”, “Ratchet & Clank: Rift Apart” và “The Last of Us Part II Remastered”.

(Theo CNBC)