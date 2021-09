Sống thư thái tại nhà vườn trong lòng phố thị

Nhà phố vườn Milano là lựa chọn phù hợp để có thể “một bước xuống phố sôi động, một bước trở về yên tĩnh riêng tư”.

Phân khu Milano thiết lập nên những tiêu chuẩn sống riêng tư, khẳng định giá trị đẳng cấp của chủ nhân trong không gian sống xanh, tĩnh lặng giữa núi rừng của EcoCity Premia. Toàn bộ nhà phố vườn sở hữu công viên lõi riêng biệt rộng tới 2.700m2 cùng khoảng sân trước, vườn sau và hệ thống cây xanh tầng tầng lớp lớp, giúp điều hòa không khí trong lành cho toàn dự án, và cũng là nơi để chủ nhân kiến tạo những góc vườn riêng của mình với thú vui cây cỏ. Bên cạnh đó, khu vực ban công tại tầng 2 được bố trí rộng rãi, từ bên trong tổ ấm, mỗi chủ nhân có thể phóng tầm mắt để ngắm nhìn miền xanh mênh mông bên ngoài.

Đặc biệt, không gian ngôi nhà được thiết kế theo dạng compound cùng không gian yên tĩnh, biệt lập, hệ thống an ninh 5 lớp được bảo vệ suốt 24/7 và camera giám sát nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn - an ninh một cách tối đa.

Sống tại Milano, mỗi chủ nhân sẽ được tận hưởng cảm giác thiên nhiên len lỏi đến từng căn hộ, nâng cao trải nghiệm cuộc sống nhờ tầm nhìn ôm trọn hệ thống công viên lõi với 13 tiện ích đẳng cấp. Một nhịp sống chậm rãi, thảnh thơi hòa âm của những chi tiết, từ các mặt phẳng, đường cong, màu sắc hay sự cân xứng của cách sắp xếp chỉn chu.

Từ việc đi dạo tại các tuyến đường nội khu, xung quanh là thảm thực vật đa dạng theo mùa, cùng trò chuyện cùng bạn bè trong khu vườn ngập nắng xanh tươi, hay rèn luyện thể chất… luôn có rất nhiều cơ hội để mỗi chủ nhân có thể bước ra ngoài, tận hưởng không gian sống an lành và hòa cùng thiên nhiên.

Mang phong cách thiết kế của các khu compound bán khép kín, phân khu Milano giúp mỗi cư dân tận hưởng bộ đôi giá trị: một bước xuống phố sôi động, một bước trở về tư gia thư thái. Bước chân ra khỏi khu compound, chủ nhân được hoà mình vào nhịp sống sôi động của phố núi sầm uất với các thương hiệu thời trang xa xỉ cùng quán cà phê, nhà hàng sang trọng, quảng trường sầm uất. Không những vậy, chủ nhân khi sở hữu một sản phẩm tại Milano còn được hoà mình vào không gian náo nhiệt của tuyến phố đi bộ, mua sắm đầu tiên tại Buôn Ma Thuột với vỉa hè rộng 12,6m cùng 4 làn xe, mang đến nhịp sống phồn hoa, nhộn nhịp.