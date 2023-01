Sống sót kỳ diệu: Rơi máy bay, một mình giữa đại dương, bé 12 tuổi vẫn thoát nạn

Các nạn nhân - 65 người trong số này là người Pháp - đã khởi hành từ Paris hoặc Marseilles trước khi hạ cánh xuống thủ đô Sanaa của Yemen để thực hiện chuyến bay nối chuyến tới Comoros, một quần đảo ngoài khơi bờ biển phía đông châu Phi. Ngay trước khi hạ cánh xuống thủ đô Moroni, chiếc máy bay Airbus đã lao xuống Ấn Độ Dương trong điều kiện thời tiết xấu.

Cơ quan an toàn hàng không dân dụng Pháp (BEA) xác định rằng sai lầm của phi công đã gây ra vụ tai nạn. Một câu hỏi đặt ra là liệu anh ta đã được đào tạo đầy đủ hay do đường băng đã bị chiếu sáng sai cách. Kết luận cuối cùng được đưa ra là các phi công đã thao tác sai dẫn đến việc máy bay bị thất tốc và rơi. Phi công cũng bị cho là đã không phản ứng đầy đủ trước các cảnh báo do hệ thống máy tính của máy bay phát đi.

Bakari, người tự mô tả mình là “một người Comoros kiêu hãnh", đứng cùng với hơn 250 nguyên đơn, hầu hết đến từ Comoros, trong phòng xử án chật kín người.

Phiên tòa được truyền hình trực tiếp tại một phòng xử án ở Marseille, quê hương của nhiều nạn nhân vụ tai nạn. Bakari và mẹ rời Paris vào ngày 29/6/2009 để dự đám cưới của ông nội cô ở Comoros, đổi máy bay ở thủ đô Sanaa của Yemen để bay đến Comoros.

“Đó là một chiếc máy bay nhỏ hơn, có ruồi bên trong và bốc mùi nồng nặc như mùi phòng tắm,” cô nói, nhưng “chuyến bay vẫn diễn ra bình thường”, cho đến khi máy bay bắt đầu hạ cánh. Trong quá trình tiếp cận đường băng vào ban đêm của chuyến bay Yemenia 626 đến Moroni, thủ đô của quần đảo Comoros, nằm giữa Mozambique và Madagascar, chiếc Airbus A310 đã lao xuống Ấn Độ Dương với động cơ đang hoạt động hết công suất.

Một mình giữa đại dương

Cô bé 12 tuổi bắn ra ra khỏi máy bay khi nó rơi và thấy mình trôi nổi giữa các mảnh vỡ. Bakari cho biết khi ấy cô không có áo phao và chỉ có kỹ năng bơi lội rất hạn chế, nhưng đã cố gắng bám được vào một mảnh vỡ máy bay. Một đêm trôi qua trước khi cô bé được giải cứu. Bakari sau này kể rằng ban đầu hẳn phải có những người sống sót khác, vì em có thể nghe thấy tiếng của họ sau vụ va chạm nhưng sau đó không còn nghe thấy tiếng người nữa. Sáng hôm sau, Bakari nhận ra em đang một mình trên biển, đã trôi dạt hàng giờ mà không có thức ăn và nước uống. Em đã nhìn thấy một con tàu ở phía chân trời. Nhưng nó quá xa, khó mà phát hiện được Bakari.