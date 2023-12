Sống nhẹ nhàng - Câu chuyện nhân văn sâu sắc

Tuy nhiên, bố của A không đồng ý cách nghĩ như vậy. Theo ông, vật nào cũng cần phải có một vị trí và công dụng riêng. Khi dùng xong một vật, cần để đúng vào vị trí quy định, hay công dụng của vật như thế nào thì phải sử dụng đúng với mục đích ấy. Quả là một ông bố có tính kỷ luật và nguyên tắc – đó cũng là những yếu tố giúp con người thành công, nhưng chỉ trong hoàn cảnh thuận lợi, mọi thứ đều tuân theo một quy củ, không gặp sự xáo trộn hay biến động. Còn trong trường hợp gặp sự cố, có sự thay đổi thì phải linh hoạt trong xử lý tình huống, đó là ý của bố bạn B. Suy cho cùng hai ông bố đều có lý trong cách dạy con. Sử dụng đồ vật đúng chức năng và theo một nguyên tắc là hợp lý, tiết kiệm. Tuy nhiên, linh hoạt là yếu tố quan trọng đề phòng những tình huống bị động, thiếu thuận lợi.

Một bà mẹ theo “trường phái” linh hoạt đưa ra ví dụ gia đình đi cắm trại trong một khu rừng, bà dự định nấu món gà lá giang ăn với bún nhưng lại quên mua lá giang. Đến điểm cắm trại rồi mới biết. Trong tình huống ấy nếu cắt cử một người quay ngược về phố mua lá giang thì không hợp lý chi bằng vào rừng tìm hái lá me chua nấu với gà, càng thêm vui. Tất nhiên lá me nấu với cá phù hợp hơn nấu với gà. Gà nấu lá me chắc chắn không ngon bằng gà nấu lá giang.