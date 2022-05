Song Luân bị mắng sấp mặt sau status bênh vực Đông Nhi

Bản chất của một con người sẽ luôn được trả lời bằng cả một quá trình. Và chúng ta hãy sống tích cực lên, hãy cho thời gian được phép chữa lành vết thương của tất cả chúng ta.

Time heals almost eveything. Give Time, time. Whatever doesn’t kill you really does make you more mature" (Tạm dịch: Thời gian chữa lành mọi thứ. Cho nhau thời gian, và thời gian. Những gì không làm bạn gục ngã sẽ làm bạn trưởng thành hơn rất nhiều).

Ở phần bình luận, các ý kiến trái chiều vẫn diễn ra, có người ủng hộ, người phản đối. Nhiều netizen cho rằng nam diễn viên đang bênh vực Đông Nhi một cách vô lý. Trong khi đó, số khác lại bày tỏ quan điểm rằng anh nên im lặng lúc này thì hơn.

Hiện ồn ào của Đông Nhi liên quan đến fan đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.

