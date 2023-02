Sóng lớn 'nuốt chửng' nhà dân ven biển Hội An

Ngày 27/2, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từng cơn sóng lớn vỗ dồn dập ngoạm sâu vào khu dân cư ven biển thuộc khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An.

Sóng lớn tiếp tục công phá hàng trăm mét bờ biển khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An.

Sóng biển ăn sâu vào đất liền, làm đổ sập nhiều ngôi nhà liền kề ven biển Thịnh Mỹ, tiếp tục đe dọa nhiều hộ dân phía bên trong, khiến người dân trong khu vực vô cùng lo lắng.

Hàng nghìn mét vuông đất trồng cây lâu năm của người dân khối phố An Bàng, Thịnh Mỹ bị xói mòn. Những hàng dừa, dương liễu do người dân trồng để chắn sóng, giờ nằm đổ la liệt, trơ gốc rễ lên mặt đất.