Sóng lớn "nuốt chửng" dãy nhà ven biển Hội An

Chi 150 triệu đồng để kè biển, vẫn bị sóng đánh tan hoang

Bão Nesat (bão số 6) suy yếu trước khi vào bờ, nhưng sóng lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão khiến nhiều đoạn bờ biển miền Trung bị công phá.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Nesat, dãy nhà ven biển TP Hội An bị sóng đánh tan tác (Ảnh: Ngô Linh).

Đêm 19/10, bão quần thảo ngoài Biển Đông, triều cường dâng cao đã kéo sập dãy nhà ven biển từ khối Thịnh Mỹ đến biển An Bàng thuộc phường Cẩm An (TP Hội An, Quảng Nam) kéo dài gần 2km.

Tường nhà phía trước của ông Nguyễn Phụng (khối Thịnh Mỹ) vết nứt đang dần lan rộng, chực chờ kéo đổ. Còn tường nhà phía sau bị sóng khoét trơ chân móng đổ sập xuống biển, các trụ bi bằng bê tông cũng không chống đỡ nổi.

Tường phía trước nhà ông Nguyễn Phụng vết nứt đang dần lan rộng, chực chờ đổ ập về phía biển (Ảnh: Ngô Linh).

Theo ông Phụng, cơn bão Noru và Sơn Ca sóng chỉ gây sạt lở nhẹ, nhưng đêm 19/10 do ảnh hưởng của bão Nesat nước biển dâng cao "ngoạm" trôi 15m đất. Sau một đêm, 5 ngôi nhà liền kề của anh em ông Phụng đã bị sóng biển đánh tan hoang.