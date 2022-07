Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng bị phạt 15 triệu đồng sau sự cố pháo sáng

Trước đó, trong hiệp 2 trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng, một quả pháo sáng đã được đốt tại khu vực khán đài dành riêng cho cổ động viên đất Cảng. Rất may, lực lượng PCCC đã kịp thời xử lý và tìm ra người đốt.

Dù đã bố trí khoảng 150-170 nhân viên an ninh kiểm soát từ các cổng khán đài nhưng pháo sáng vẫn trót lọt. Lý do là bởi trong khoảng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, 2 nhân viên bảo vệ được ban tổ chức sân Vinh thuê làm nhiệm vụ an ninh đã để 5 cổ động viên Hải Phòng mang theo trống và dụng cụ cổ vũ vào sân, trong đó có pháo sáng.

Trước sự cố đốt pháo sáng, câu lạc bộ Hải Phòng cũng vừa nhận một án phạt khác tại V.League 2022 liên quan đến trọng tài. Cụ thể, cổ động viên Trần Tiến Dũng bị cấm đến sân tại các giải đấu do VFF và VPF tổ chức trong 3 năm do hành vi xúc phạm và nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà (vòng 8). Ngoài ra, đội bóng của Chủ tịch Văn Trần Hoàn cũng bị phạt 70 triệu đồng và thi đấu 1 trận trên sân nhà không khán giả.