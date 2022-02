Sông Lam Nghệ An sẵn sàng cho V.League 2022

Chiều 13.2, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tổ chức lễ xuất quân tại thành phố Vinh. Mùa giải đầu tiên sau khi có nhiều sự thay đổi mạnh mẽ, đội bóng xứ Nghệ đặt mục tiêu nằm trong tốp đầu của V.League 2022.

Tới dự và phát biểu tại Lễ xuất quân, bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Nghệ An cho biết: “Hôm nay, Sông Lam Nghệ An làm lễ xuất quân cho mùa giải 2022, là một sự kiện vô cùng ý nghĩa, tạo động lực to lớn cho đội bóng tiến đến đỉnh vinh quang.

Đặc biệt mùa bóng năm nay có sự trở về của nhiều cầu thủ nổi tiếng như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng sẽ nâng cao chất lượng đội bóng. Ngoài ra ban huấn luyện đều là những cựu tuyển thủ quốc gia, đó động lực to lớn để các cầu thủ thi đấu hết mình, làm giàu truyền thống vẻ vàng của bóng đá tỉnh nhà. Tôi hy vọng mùa giải 2022, Sông Lam Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt qua chính mình, thi đấu đoàn kết, đạt thành tích cao nhất".