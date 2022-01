Sông Lam Nghệ An chia tay dấu ấn lịch sử 19 năm

Kể từ Sông Lam Nghệ An chuyển giao cho nhà tài trợ mới, ban lãnh đạo câu lạc bộ hướng đến việc xây dựng đội bóng theo hướng chuyện nghiệp và hiện đại hơn.

Logo - biểu trưng mới của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: SLNA FC

Phát biểu tại buổi lễ công bố nhận diện thương hiệu mới, ông Trương Mạnh Linh - Tổng Giám đốc điều hành câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho biết: "Kể từ hôm nay, Sông Lam Nghệ An sẽ gắn liền với một logo mới. Chúng tôi hy vọng rằng, từ đây, biểu trưng của đội bóng sẽ mang đến cảm hứng, may mắn và thành công, mở ra một bước tiến mới về sự chuyên nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu trong lĩnh vực bóng đá, thể thao.

Từ đó, giúp câu lạc bộ có thêm nguồn cảm hứng để nỗ lực thi đấu thật tốt trên nhiều mặt trận và đáp ứng được sự kỳ vọng, mong mỏi của người hâm mộ".

Sông Lam Nghệ An đang bước vào giai đoạn tìm lại ánh hào quang. Những dấu hiệu tích cực đầu tiên đã xuất hiện khi đội bóng này giữ chân thành công trung vệ Hoàng Văn Khánh, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và tiền vệ Phan Văn Đức. Những ngày tới đây, đội bóng xứ Nghệ sẽ tiếp tục công bố các tân binh, nổi bật là sự trở lại của Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải.