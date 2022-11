Song Joong Ki quá thảm giúp phim đạt kỷ lục rating

Theo Newsen, tập 1 Cậu Út Nhà Tài Phiệt đạt tỷ suất người xem 6,1%, lập kỷ lục là phim truyền hình có rating mở màn cao nhất kênh cáp JTBC trong năm 2022.

Thế Giới Hôn Nhân (The World Of The Married), tập đầu tiên đạt 6,3% khi ra mắt vào 2 năm trước