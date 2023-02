Song Joong Ki lần đầu lên tiếng tin đồn vợ người Anh từng kết hôn, có con riêng

Theo Sport Joseon, cả hai đã hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái nam diễn viên là người Anh xinh đẹp, thông minh.

Vợ sắp cưới của Song Joong Ki là cựu diễn viên Katy Louise Saunders. Cô sinh năm 1984, là cử nhân ĐH Bocconi. Cô từng tham gia đóng các bộ phim như The lizzie mcGuire movie (2003), The borgia (2006), Third person (2013),…

Song Joong Ki sinh năm 1985, nổi tiếng qua các bộ phim truyền hình ăn khách như Vincenze, Space sweepers, Chuyện tình Sungkyunkwan, Gã khờ, Người sói, Hậu duệ mặt trời... Anh từng kết hôn với nữ diễn viên Song Hye Kyo năm 2017. Sau gần 3 năm chung sống, cả hai ly hôn, gây chấn động dư luận.

Uyên Trần