Song Joong Ki công khai dẫn 'tình mới' ra mắt khán giả

Bên cạnh đó, tạo hình của Song Joong Ki và Shin Hyun Bin nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng. Nhan sắc trẻ trung của cặp đôi cũng được thể hiện qua những góc quay cận. Đặc biệt, Song Joong Ki gây sốt khi xuất hiện với vẻ ngoài phong độ, được đánh giá trẻ hơn nhiều so với hồi đóng Vincenzo năm 2021.

Trong Cậu Út Nhà Tài Phiệt, Song Joong Ki sẽ đảm nhận vai chính Yoon Hyun Woo - người đã làm việc cho tập đoàn Soonyang Conglomerate hơn 10 năm. Về sau, anh qua đời khi bị gia tộc vu oan tội tham ô. Từ đây, hành trình báo thù của anh đối với những kẻ bội bạc chính thức được bắt đầu.

Ngoài Song Joong Ki, phim mới của nhà đài JTBC còn có sự góp mặt của Shin Hyun Bin, Lee Sung Min, Kim Young Jae,... Được ấn định lên sóng vào giữa tháng 11, phim của Song Joong Ki nhiều khả năng sẽ đối đầu với The Glory do Song Hye Kyo đóng chính. Trước đó, phim của vợ cũ Song Joong Ki được ấn định sẽ ra mắt trong năm nay với tên tiếng Việt - Vinh Quang Trong Thù Hận. Như vậy, khán giả sẽ có dịp thưởng thức và so sánh sự trở lại của cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo để xem ai sẽ là người giữ được phong độ tốt hơn sau 6 năm kể từ Hậu Duệ Mặt Trời.

Theo Saostar