Song Ji A 'Địa ngục độc thân' đăng video xin lỗi sau lùm xùm dùng hàng giả

Song Ji A bày tỏ trong video xin lỗi: "Đầu tiên, tôi xin lỗi vì đăng tải video muộn. Tôi cũng xin lỗi vì đã khiến nhiều người lo lắng và phiền lòng.

Liên quan đến những tranh cãi gần đây, tôi thừa nhận đã sử dụng hàng nhái, đây là lỗi của tôi. Với tư cách là một YouTuber, lẽ ra tôi phải cẩn thận với mọi hành động nhưng tôi lại sử dụng hàng nhái khiến giá trị của các thương hiệu bị tổn hại và người ủng hộ, tin tưởng tôi thất vọng.