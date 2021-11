Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun nhận cát-xê 4 tỷ mỗi tập phim

Theo một báo cáo vào ngày 30/11, Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun, cả hai nữ diễn viên đang xuất hiện trên màn ảnh nhỏ được trả tới hơn 200 triệu won (gần 4 tỷ đồng) cho mỗi tập phim mà họ tham gia.

Trong khi Song Hye Kyo vào vai Ha Young Eun, một nhà thiết kế thời trang xinh đẹp, tài năng trong Now, We Are Breaking Up thì Jun Ji Hyun vào vai Seo Yi Kang, một kiểm lâm viên mạnh mẽ trong bộ phim Jirisan.

Lý do vì sao hai nữ diễn viên được trả lương cao nhất?

Với Song Hye Kyo, nhiều người nói rằng mức lương mà cô nhận được khi tham gia vào bộ phim Encounter (2018) đã lên tới hơn 100 triệu won/tập. Tác phẩm trước đó của cô ấy là Hậu Duệ Mặt Trời cũng đã gây sốt toàn Châu Á, giúp Song Hye Kyo khẳng định vững chắc chỗ đứng của mình trong Kbiz.