Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đẹp đôi bất chấp khoảng cách tuổi tác trong phim mới

“Wow, đẹp trai và xinh gái”

“Ngoại hình của họ thật điên rồ”

Now, We Are Breaking Up kể về câu chuyện tình của trưởng nhóm thiết kế thời trang Ha Yeong Eun (Song Hye Kyo thủ vai) và nhiếp ảnh gia tự do Yoon Jae Gook (Jang Ki Yong) thủ vai. Bên cạnh đó, nội dung phim cũng tập trung vào những cuộc chia tay của các cặp đôi khác trong ngành thời trang. Phim cũng có sự tham gia của nam thần tượng Sehun nhóm EXO và sẽ lên sóng vào ngày 12/11 trên đài SBS.

Poster bộ phim

Song Hye Kyo sinh năm 1981, là một nữ diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc. Cô được biết đến qua vai diễn trong các bộ phim Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời… Nữ diễn viên kết hôn với nam tài tử Song Joong Ki năm 2017 nhưng ly hôn chỉ 2 năm sau đó. Now, We Are Breaking Up là dự án mới nhất của cô sau nhiều năm vắng bóng nghệ thuật.