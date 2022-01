Song Hye Kyo tình tứ Jang Ki Young, đẹp đôi ngỡ ngàng

Tối 9/1, Song Hye Kyo đăng loạt ảnh tình tứ bên Jang Ki Young nhân dịp đóng máy bộ phim Now, We Are Breaking Up.

Song Hye Kyo không ngần ngại nắm chặt tay, tựa đầu tình cảm bên Jang Ki Young. Bất chấp chênh lệch 11 tuổi, nữ diễn viên vẫn được ngợi khen sắc vóc trẻ đẹp khi đứng bên bạn diễn.

Loạt ảnh lập tức thu về hơn 1,5 triệu lượt thích trên Instagram vợ cũ Song Joong Ki.