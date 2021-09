Song Hye Kyo ngọt ngào chăm sóc bạn thân của chồng cũ: Bị nghi hẹn hò nhưng luôn phủ nhận

Vừa qua, khi thấy Song Hye Kyo ngọt ngào chăm sóc anh chàng Yoo Ah In, người từng là bạn rất thân của chồng cũ Song Joong Ki, dân tình đã không ngừng 'dậy sóng' vì nghi ngờ đôi này đang có gì mập mờ chứ không đơn thuần chỉ là chị em. Cụ thể cô nàng đã gửi cả một xe cà phê tới phim trường để ủng hộ tinh thần cho Yoo Ah In khi anh chàng đang quay bộ phim mới, không những vậy Song Hye Kyo còn tình cảm nhắn nhủ:"Mong mọi người hãy chăm sóc cho Yooh Ah In của chúng tôi tốt nha. Các diễn viên và nhân viên của Seoul Vibe cố lên".

Đặc biệt nhất là từ khi Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki, Yoo Ah In đã từ bỏ luôn tình bạn lâu năm với Song Joong Ki để theo phe 'đàn chị', kết cục không ai ngờ này khiến cho cả hai càng bị nghi ngờ hơn nữa các chị em ạ.