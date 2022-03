Song Hye Kyo lại vướng nghi vấn hẹn hò bạn diễn

Cụ thể, chia sẻ với MC, Jang Ki Yong cho biết Song Hye Kyo đi cùng đoàn phim Now We Are Breaking Up. Lần tới thăm của cô cùng ê-kíp đã mang lại sức mạnh, nguồn động viên tinh thần lớn cho nam diễn viên.



Jang Ki Yong tiết lộ Song Hye Kyo và đoàn phim Now We Are Breaking Up đã tới doanh trại thăm anh trong thời gian nhập ngũ.

Chia sẻ của Jang Ki Yong lại làm dấy lên tin đồn hẹn hò giữa anh và đàn chị hơn 11 tuổi. Trước đó, khán giả đã đặt ra nghi vấn khi xem được video, hình ảnh ghi lại tương tác thân thiết giữa hai diễn viên trên phim trường Now We Are Breaking Up.