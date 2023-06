Song Hye Kyo kiêu sa hút hồn tại Pháp, Song Joong Ki hồi hộp sắp làm bố

Năm 2023 là một năm ngọt ngào với Song Hye Kyo. Mỹ nhân sinh năm 1981 có sự thể hiện đáng ngưỡng mộ trong dự án truyền hình The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận). Nữ diễn viên chủ động giảm cân, xuất hiện với gương mặt thiếu son phấn để phù hợp với nhân vật, một phụ nữ mang đầy thù hận vì là nạn nhân của bạo lực học đường. Vai diễn mang về cho cô lời khen và một số giải thưởng điện ảnh.

Sau The Glory, Song Hye Kyo chưa có dự án điện ảnh tiếp theo. Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, mỹ nhân 42 tuổi được mời đóng chính trong phim The Price Of Confession cùng "đàn em" Han So Hee, nhưng cả hai đều từ chối ở phút chót vì không chốt được thỏa thuận với nhà sản xuất.



Song Hye Kyo đang có mặt tại Pháp để tham dự sự kiện (Ảnh: Instagram).



Mỹ nhân 42 tuổi ngày càng trẻ đẹp, sang trọng (Ảnh: Instagram).



Song Hye Kyo hiện là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn (Ảnh: Instagram).

Theo Dân Trí