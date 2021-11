Song Hye Kyo hóa gái hư lên bar thả thính chuyên nghiệp

Song Hy Kyo vào vai Ha Young Eun - một nhà thiết kế thời trang theo chủ nghĩa hiện thực vững chắc trong Now, We are breaking up. Trong khi Jang Ki Yong vào vai Yoon Jae Guk, một nhiếp ảnh gia tự do thông minh. Teaser bắt đầu bằng việc miêu tả cuộc sống bận rộn của nhà thiết kế thời trang Ha Young Eun.