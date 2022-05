Song Hye Kyo đẹp rụng rời trong bộ ảnh 'đánh úp' khán giả

Tuy nhiên, nữ diễn viên giữ kín tiếng, hạn chế đăng tải tin tức lên mạng xã hội để tránh thị phi.

Hiện tại, cô đang ghi hình cho bộ phim mới The Glory. Sau tác phẩm Now, We Are Breaking Up không đạt thành công như mong đợi, người hâm mộ hy vọng sao nữ sẽ bùng nổ trong bộ phim mới.



Song Hye Kyo kín tiếng khi Hyun Bin và Son Ye Jin kết hôn

Anh Anh

Theo Vietnamnet