Song ca với Voi Bản Đôn, Hương Tràm có nhận xét gây bất ngờ

Trong đêm nhạc Ca sĩ mặt nạ All-star concert, Hương Tràm xuất hiện trong chiếc váy trắng xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên Hương Tràm trình diễn ở Việt Nam sau khoảng thời gian dài đi Mỹ du học.

Hương Tràm và Voi Bản Đôn khiến sân khấu bùng nổ vì tiết mục đầy cảm xúc.

Giọng ca Duyên Mình Lỡ và "Voi Bản Đôn" đã có tiết mục song ca ấn tượng. Sau tiết mục, Hương Tràm cũng hết lời khen ngợi bạn diễn: “Voi sinh ra đã có giọng hát hay và bằng thời gian trải nghiệm thì sẽ ngày càng hát hay hơn nữa. Chị chúc Voi sẽ luôn luôn cân bằng và chiếm được tình cảm của khán giả trong và sau cuộc thi”.