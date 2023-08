Son Ye Jin khoe trình độ chụp ảnh của ông xã Hyun Bin

Tuy nhiên, mới đây, Son Ye Jin háo hức đăng tải loạt ảnh do chồng chụp cho mình tại sân golf lên trang Instagram cá nhân với dòng trạng thái: "D-1. Am I getting better? His photography skills are getting better! (Ngày thứ nhất. Trông tôi đã khá hơn chứ? Kỹ năng chụp ảnh của anh ấy ngày càng tốt hơn!)".

Bài đăng nhận được gần 1 triệu lượt tương tác cùng những bình luận khôi hài của người hâm mộ. Nhiều người cho rằng, Hyun Bin phải "toát mồ hôi" trong mỗi lần chụp ảnh cho vợ, nếu không đạt thì chắc chắn sẽ rất "khó sống".