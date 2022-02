Son Ye Jin khi hôn Hyun Bin khác hẳn với Jung Hae In

Son Ye Jin hoạt động trong làng giải trí gần 20 năm nên có dịp hợp tác với nhiều nam thần màn ảnh. Trong số đó, Hyun Bin và Jung Hae In được xem là hai tài tử có tương tác màn ảnh bùng cháy nhất bên minh tinh họ Son. So với vị hôn phu Hyun Bin, Jung Hae In thậm chí còn được đóng những cảnh thân mật hơn cùng “Tình đầu quốc dân” xứ Hàn.

Hyun Bin và Jung Hae In được xem là hai tài tử có tương tác màn ảnh bùng cháy nhất bên Son Ye Jin.