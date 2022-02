Sơn Tùng từng nói không thích đi xe máy nhưng lại chở Hải Tú mua bánh chưng

Your browser does not support the video tag.

ĐỘC QUYỀN LẦN ĐẦU TIÊN: Xác nhận Sơn Tùng, Hải Tú cùng ở trong một căn biệt thự, ôm eo nhau chở xe máy đi mua đồ cúng



Sơn Tùng mặc lại chiếc áo từng xuất hiện vào năm 2018 (ảnh trái) để đi chợ sắm đồ vào 23 tháng Chạp vừa qua



Khoảnh khắc Sơn Tùng lái xe máy, Hải Tú phía sau ôm eo làm ai cũng bất ngờ

Thật ra nhiều netizen băn khoăn chuyện Sơn Tùng đi xe máy cũng có lý do, vốn dĩ với vị thế của 1 ngôi sao hạng A trong showbiz, Sơn Tùng lúc nào cũng xuất hiện với dàn vệ sĩ hùng hậu, ekip đi theo đông không đếm xuể. Ngoài ra, anh cũng sở hữu 2 chiếc xe hơi, đảm bảo được sự riêng tư khi di chuyển.