Sơn Tùng thiệt hại bao nhiêu tỷ đồng nếu MV mới bị gỡ?

Tối 28/4, Sơn Tùng M-TP chính thức tung ra MV ca khúc 100% bằng tiếng Anh mang tên There's No One At All.

MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP

Ngoài những ồn ào về các chi tiết, phối cảnh giống với nhiều ngôi sao Kpop, There’s No One At Allcũng khiến người cộng đồng mạng trút “mưa gạch đá” vì nội dung và hình ảnh của ca khúc được nhiều người nhận xét là “tiêu cực nhất sự nghiệp của Sơn Tùng”.

Theo đó, MV gây xôn xao với hình ảnh nhân vật chính hút thuốc, đặc biệt cảnh cuối có chi tiết tự tử.

Câu chuyện nhân vật là trẻ mồ côi, lớn lên thiếu tình yêu thương từ gia đình, tha hóa và có nhiều biểu hiện tâm lý khác thường, nội tâm đầy phức tạp nhưng số phận thiếu may mắn được mô tả quá trần trụi.

Một kết thúc với những hành vi tiêu cực khó có thể tạo được thông điệp tích cực như mong muốn mà Sơn Tùng chia sẻ.



Những cảnh gây tranh cãi trong MV của nam ca sĩ