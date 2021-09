Sơn Tùng nhận kết đắng khi trót 'vạ miệng' mời fan lên sân khấu

Cụ thể, đoạn clip này ghi lại màn biểu diễn của Sơn Tùng trên sân khấu. Tuy nhiên, ngoài những ca khúc hit thì câu nói đầy hồn nhiên của Sơn Tùng lại mang về cho anh chàng cái kết bất ngờ!

Chẳng hiểu là vì lí do gì, có thể là do biểu diễn quá hăng say, máu lửa cộng hưởng với sự hò reo cuồng nhiệt của đông đảo khán giả bên dưới đã làm cho Sơn Tùng phấn khích hơn bao giờ hết.

Nam ca sĩ đã bất ngờ "chơi lớn", ngỏ lời mời gọi chân thành: "Xin mời tất cả mọi người có thể lên đây được không ạ?".