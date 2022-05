Sơn Tùng M-TP và công ty trách nhiệm... một mình anh làm hết

Và sự thật nhãn tiền, There’s No One At All với tên của Sơn Tùng M-TP nằm dày đặc trên credit đã là nốt trầm có nguy cơ xô đổ vị trí ngôi sao cấp S hiếm hoi đã tồn tại hơn nửa thập kỷ vừa qua.

Từ những lần đi sự kiện kín như bưng, những lần trải lòng trên mặt báo đếm trên đầu ngón tay và đỉnh điểm là thời gian gần đây, khi scandal và sản phẩm ra mắt đều không có người phụ trách truyền thông, không hề khó nhận ra rằng Sơn Tùng M-TP có thể đã không đặt lòng tin vào ai khác ngoài chính bản thân mình.

Cũng có thể thấy rằng, mức độ nổi tiếng, khả năng công phá Vpop bằng sản phẩm và bằng… scandal của Sơn Tùng M-TP là chưa từng có tiền lệ, nên việc lựa chọn đối tác của nam ca sĩ trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, thiệt hại của sự kiện There’s No One At All chắc chắn sẽ bớt đi một phần nào đó nếu như sau khi cơn bão dư luận xảy ra, báo chí có thể có một đầu mối để liên hệ với MTP Entertainment mà không phải là trực tiếp liên hệ đến CEO.

Thậm chí, nếu có sự tham gia của một chuyên gia truyền thông nhạy bén, có thể rắc rối xung quanh MV này đã được chặn đứng ngay từ đầu với việc chỉnh sửa MV, lên kế hoạch cho phần tiếp theo để tạo thành trilogy hoặc lùi thời gian phát hành.

Mối quan hệ giữa nghệ sĩ, nhà sản xuất và truyền thông trong giới giải trí từ xưa đến nay luôn là mối quan hệ cộng sinh. Dĩ nhiên một ca sĩ như Sơn Tùng M-TP có thể sống và làm việc cho thoả đam mê mà không cần đến hai yếu tố còn lại, nhưng đó là điều phù hợp với Sơn Tùng M-TP của 10 năm trước.

Còn ở vị trí của nam ca sĩ lúc này, khi đã cách quá xa mặt đất và càng xa rời giới underground, để có thể - như Suga (BTS) nói - hạ cánh an toàn mà không làm tổn thương bất cứ ai, việc bỏ ngỏ vị trí truyền thông, đóng cửa với báo giới và tự mình vận hành "công ty trách nhiệm hữu hạn… một mình anh lo hết" là hết sức nguy hiểm, bởi những sự kiện như… cái bánh kem và cả There’s No One At All có thể lặp lại bất cứ lúc nào.

Người đi đầu sẽ luôn phải gánh trên vai những trách nhiệm nặng nề. Đôi khi, việc đó khiến họ trở nên thu mình lại và chỉ tin vào những quyết định của bản thân. Họ có thể một mình trèo lên đỉnh cao của hiện tại, nhưng đỉnh cao đấy sẽ mãi mãi là cực hạn của họ, nếu họ không học cách san sẻ và đặt niềm tin vào cộng sự. Những người đồng hành sẽ là thứ giúp họ chinh phục những đỉnh cao tiếp theo chứ không chỉ mãi đứng một chỗ và tưởng rằng mình đã có cả thế giới trong tay.

Theo Tri Thức Trẻ