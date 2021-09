Sơn Tùng M-TP từng hóa 'thỏ trắng' hát nhạc Trung Thu cưng xỉu

Your browser does not support the video tag.

Clip được cho là Sơn Tùng M-TP hát ca khúc Lên Thăm Chú Cuội

Qua đoạn clip, có thể nghe thấy rõ em bé hát ca khúc có giọng Bắc đặc trưng, chất giọng khá dày, đặc biệt ở đoạn cuối clip, người hát đã biến lời bài hát thêm vào đoạn "hú hù.." - nhiều fan cho rằng nghe đến đây thì biết ngay là gu hát của Sơn Tùng M-TP chứ không ai khác. Thậm chí, điểm nhấn còn là loạt ảnh hồi bé cực dễ thương của anh chàng nữa, nên lại càng viral hơn trong cộng đồng fan vào dịp Trung thu.



Chỉ một câu phiêu trong clip cũng đủ khiến fan chắc nịch đó chính là Sơn Tùng M-TP