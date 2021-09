Sơn Tùng M-TP thử lòng fan nữ và cái kết khiến Sếp 'ngừng tim'

Mới đây, dân mạng thích thú truyền tay nhau rần rần đoạn clip hỏi và đáp của Sơn Tùng cùng fans nữ siêu dễ thương.

Cụ thể, nam ca sĩ bất chợt chỉ điểm một fans nữ và hỏi: "Yêu thương Sơn Tùng được bao lâu rồi?", có thể thấy đây đích thị là câu hỏi kiểm tra tình cảm của fan dành cho anh đây mà! Ngay lập tức, fan nữ này đã không ngần ngại trả lời: "Dạ em thương anh lâu lắm rồi!".