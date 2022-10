Sơn Tùng M-TP nói gì về đoạn intro như gửi lời tới antifan?

Tối 6/10, món quà đầu tiên trong chuỗi dự án SKY DECADE đã chính thức ra mắt. Cụ thể Sơn Tùng M-TP đã tung 4 video liên tiếp, bao gồm 1 video Intro, 1 video Lời Tri Ân dành cho Sky và 2 bài hát Cơn Mưa Xa Dần, Nắng Ấm Ngang Qua.

Điều gây chú ý nhất là video Intro như lời nói của giọng ca gốc Thái Bình nhắn gửi antifan, được nhiều cư dân mạng nhận xét là "cháy khét lẹt".

Video Sơn Tùng M-TP gửi lời đến antifan

Nguyên văn lời trong đoạn Intro như sau:

"Bao lâu, bao lâu, bao nhiêu lâu rồi. Tên anh nằm trên đỉnh cao bao nhiêu lâu rồi?