Sơn Tùng M-TP 'nhá hàng' sản phẩm mới, dân mạng đoán Hải Tú xuất hiện trong MV

Thông tin Sơn Tùng M-TP chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới càng trở nên xác thực hơn khi fanpage công ty nam ca sỹ chia sẻ dòng trạng thái giới thiệu dự án này: "Không một ai có thể thay đổi được quá khứ. Nhưng có một người sẽ thử…"

Lời giới thiệu này trùng khớp với dòng chia sẻ của Sơn Tùng và Hải Tú cách đây ít ngày. Cụ thể, Hải Tú đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng: "No one can change the past..." (không ai có thể thay đổi quá khứ...) sau đó hủy theo dõi Sơn Tùng trên Instagram.

Khi cộng đồng mạng còn đang đồn đoán cặp đôi trục trặc về tình cảm, Sơn Tùng nhanh chóng đáp trả với dòng chia sẻ lấp lửng "... But someone gotta try" (... nhưng có một người sẽ thử).

Đầu năm 2024, Sơn Tùng M-TP từng cho biết sẽ có buổi offline dành cho các fan vào ngày 7/3, cộng thêm màn "nhá hàng" dự án âm nhạc mới, khán giả cho rằng nam ca sỹ quê Thái Bình và Hải Tú đang thực hiện chiến dịch quảng bá cho MV Chúng ta của tương lai.