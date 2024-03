Sơn Tùng M-TP ngày càng đơn độc?

Với tham vọng tạo ra một câu chuyện “yêu em trong mọi vũ trụ", việc Sơn Tùng du hành thời gian cùng những bước chuyển cảnh, CGI “giả trân" đã làm ảnh hưởng đến trải nghiệm thường thức của khán giả. Tham khảo ý kiến của một colorist (chuyên gia chỉnh màu) có tiếng trong giới, Chúng Ta Của Tương Lai mắc phải những lỗi kỹ thuật khá cơ bản.

“Đội ngũ làm kỹ xảo cho MV thể hiện tay nghề khá non yếu, và có thể không thực sự hiểu ý tưởng gốc. Nhiều góc ánh sáng lệch chuẩn. Đơn cử như ở set quay hoa anh đào, yêu cầu nắng đứng bóng để tạo nên hiệu ứng rực rỡ thì CGI lại lệch góc, không đúng hướng sáng mặt trời. Thân cây in dưới mặt nước không có sự chuyển động cần thiết. Do đó khung hình không chân thực, có cảm giác hoạt hoạ hơn là cảnh real”.



Sau khi Chúng Ta Của Tương Lai trình làng, ai nấy đều vô cùng tò mò về đội ngũ sản xuất. Tuy nhiên, Sơn Tùng đã không credit cho bất kỳ nhân sự nào tham gia dự án lần này. Mọi thông tin ekip đều chỉ về M-TP Entertaiment.

Hiểu một cách nôm na, Sơn Tùng đang chứng minh bản thân bao quát “trọn gói" mọi khâu trong sản phẩm. Người đồng hành xuyên suốt với Sơn Tùng từ những bước quảng bá đầu tiên đến khi sản phẩm lên sóng, là một mình Hải Tú. Động thái này cho thấy sự đơn độc của Sơn Tùng hiện tại.

Một Sơn Tùng khác xa quá khứ

Trong quá khứ, Sơn Tùng từng gắn liền với “đội ngũ trong mơ", nhất là sau khi công bố thành lập M-TP Entertainment. Chuyên nghiệp hoá hoạt động bằng việc mở công ty giải trí, Sơn Tùng có những mảnh ghép ăn ý nhất để tạo nên các sản phẩm chất lượng, dẫn đầu thị trường.

Không nhìn đâu xa, khi lật lại Chúng Ta Của Hiện Tại, có thể thấy một đoàn đội hùng hậu đứng sau những thước phim nghệ thuật từng “phá đảo" làng nhạc năm 2020. Sơn Tùng cẩn thận liệt kê vai trò, vị trí của từng người trong ekip. Quen thuộc nhất phải kể đến music producer onionn., giám đốc sáng tạo Ben Phạm, đội ngũ quay dựng MV Children Of,...



Một phần credits hùng hậu của "Chúng Ta Của Hiện Tại".

Việc Sơn Tùng hoàn toàn bỏ phần credit ra khỏi MV Chúng Ta Của Tương Lai làm dấy lên không ít đồn đoán. Có người cho rằng nam ca sĩ muốn tối giản mọi thông tin, để khán giả tập trung vào vai trò của M-TP Ent. Việc này không còn xa lạ với những sản phẩm được sản xuất hoàn toàn dưới trướng 1 công ty, cực kỳ phổ biến tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, còn có đồn đoán liên quan đến việc Sơn Tùng ngại “lời ra tiếng vào". Sau “cơn bão" rời đi của loạt nhân sự cứng M-TP năm 2022, có lẽ anh chàng không muốn phải đối diện với bất kỳ bàn tán nào liên quan đến tình hình hoạt động của công ty và các nhân sự xung quanh mình.

Và có những thông tin bên lề hé lộ, trong quá trình sản xuất Chúng Ta Của Tương Lai, ekip Sơn Tùng đã có biến động về mặt nhân sự, chính anh cũng chưa hài lòng với chất lượng MV thành phẩm. Việc bỏ hoàn toàn credit có thể liên quan đến vấn đề này. Dù chưa có bất kỳ sự xác nhận nào từ M-TP Ent., nhưng một số nhân sự từng tham gia đội ngũ sản xuất MV đã hé lộ vai trò của mình trong dự án.

Đáng chú ý nhất là chia sẻ của nhà sáng lập đơn vị từng hợp tác làm hình ảnh cho Sơn Tùng. Theo bài đăng này, Chúng Ta Của Tương Lai gặp khá nhiều biến động trong quá trình sản xuất. MV được lên ý tưởng từ 2 năm trước - lúc còn thực hiện There’s No One At All, nhưng tất cả đã thay đổi phút chót, từ ý tưởng, dàn dựng cho đến ekip vì lý do khách quan lẫn chủ quan.