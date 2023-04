Sơn Tùng M-TP hát toàn bộ bằng tiếng Anh, kết hợp rapper quốc tế?

Cú bắt tay với huyền thoại Snoop Dogg là bước ngoặt sự nghiệp của giọng ca quê lúa. Sau 3 năm, MV Hãy Trao Cho Anh hút hơn 267 triệu lượt xem trên YouTube.

Sức ảnh hưởng của Snoog Dogg giúp cái tên Sơn Tùng bắt đầu len lỏi đến các khán giả, đặc biệt là fan của rapper ở quốc tế. Từ bệ phóng Hãy Trao Cho Anh, cát-xê của Sơn Tùng cũng chạm ngưỡng đến tiền tỷ cho một show diễn.

Sự cố ở MV There's Not One At All khiến Sơn Tùng bị chững lại. Một năm qua, giọng ca sinh năm 1994 hiếm khi xuất hiện ở show và gần như biệt tăm trên mạng xã hội. Dù vậy, sức hút của Sơn Tùng vẫn mạnh mẽ.